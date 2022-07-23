Колишній заступник секретаря РНБО Сівкович був куратором групи російських агентів, до якої входив ексначальник УСБУ в Криму, — ГБР

ДБР повідомило про підозру у держзраді колишньому нардепу-регіоналу та ексзаступнику секретаря РНБО за президентства Януковича Володимиру Сівковичу, стосовно якого взимку цього року були запроваджені персональні санкції США як до особи, причетної до шкідливих дій росії за її межами.

Також Держбюро розслідувань повідомило про підозру у шпигунстві трьом співробітникам фсб рф.

«Слідство встановило, що 5-а служба федеральної служби безпеки росії утворила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Очолив її начальник 9 („українського“) управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби фсб росії Ігор Чумаков. До її складу входили співробітники фсб, у тому числі Олександр Чуліндін, Марина Тєрєнтьєва та представники інших державних органів країни-агресора», — повідомили у ДБР та додали, що росіяни залучили до діяльності представників колишньої влади в Україні, які у 2014 році виїхали до росії

До цієї групи увійшов Сівкович, а також ексначальник ГУ СБУ в Криму Олег Кулініч, який у свою чергу залучив до неї й інших громадян України.

Володимир Сівкович координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала та передавала представникам рф відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалась впливати на кадрові рішення в органах безпеки України.

В москві він створив для прикриття «політичний офіс», працівники якого начебто займались суспільно-політичною діяльністю, а насправді проводили розвідувально-підривну діяльністю проти України.

Володимиру Сівковичу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), а співробітникам 5-ї служби фсб Ігорю Чумакову, Олександру Чуліндіну та Марині Тєрєнтьєвій за ч. 1 ст. 114. (шпигунство).

Нагадаємо, що ГБР та СБУ нещодавно провели спільну спеціальну операцію в результаті якої викрили та затримали колишнього начальника СБУ в Криму Олега Кулініча. Йому інкримінують ч. 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Фото — скріншот

1147

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter