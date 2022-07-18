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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2008
Скульптор: Alfredo Llorens
Розмір: 42×74 cm
Лімітована серія 500 виробів
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Є люди, які всерйоз вважають, що війна не час для кохання. А якщо війна триває вже дев'ятий рік поспіль? А якщо після її закінчення можуть настати часи, які нітрохи не поступаються їй за кількістю проблем і складністю випробувань? Життя продовжується, незважаючи ні на що. І бере своє, не звертаючи уваги на рев сирен повітряної тривоги і глухі вибухи крилатих ракет. Не знаю, як ви, друзі мої, а от я, дізнаючись про нехай навіть скромну церемонію одруження у когось із колег по роботі, тихо тішуся за них. Адже будь-які війни, навіть найжорстокіші, рано чи пізно закінчуються. А перебіг життя зупинити не дано нікому.
Щоправда, часом у зв'язку з цим згадується мені одна станинна притча, як то кажуть, у тему.
Якось рано-вранці, коли сивобородий ребе прогулювався зі своїм учнем по саду, до них підійшов молодик. Дещо збентежений, він привітав їх, а потім запитав:
- Ребе, чи можна отримати вашу пораду? Я дуже люблю одну дівчину. І наші батьки, в принципі, не проти того, щоби ми одружилися. Але мене долають сумніви.
- Про що ж ти так турбуєшся? — запитав ребе.
- Я боюся розчаруватися і у своїй обраниці, і в сімейному житті… Адже я не можу заздалегідь знати, що роблю правильно, — зізнався юнак.
- А ти не сумнівайся. Повертайся додому і одружуйся з цією дівчиною. Звичайно ж, якщо ти її любиш і ваше кохання взаємне, — впевнено сказав ребе.
Після того, як юнак, подякувавши мудрецю за пораду, пішов, учень запитав ребе:
- Скажи, чому ти порадив юнакові одружитися, якщо він боїться розчарування? Хіба не слід йому почекати і відкласти одруження?
- Розмірковуючи так, ти забуваєш про те, — посміхнувшись, відповів ребе, — що розчарування — надто маленька плата за можливість пізнати справжнє щастя.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 1 м/с Пд-3х
Тиск: 747 мм