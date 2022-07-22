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В Україні змінилися правила надання даних для пенсії: що з'явилося нового

15:54 22 липня 2022
гроші

В Україні з 15 липня набули чинності нові правила надання відомостей про трудову діяльність застрахованих осіб в електронній формі.

Про це повідомили у Пенсійному фонді.

За новими правилами, страхувальник або уповноважений представник може надавати відомості про місце роботи, кваліфікацію, заохочення, припинення трудових відносин, яких немає в реєстрі застрахованих осіб.

Щоб створити електронну трудову книгу, потрібно надати сканування копій документів.

Або ж в електронному кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду створити відповідний електронний запис, до якого додати скановані копії документів, на підставі яких створено запис.

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У фонді зазначили, що відомості про трудову діяльність працівника подаються лише один раз, а повторне подання можливе лише при усуненні неточних даних.

«Відомості про трудову діяльність застрахованої особи в електронній формі подаються у будь-який період протягом п'яти років з дня набрання чинності Законом України від 05 лютого 2021 року No 1217-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі», — йдеться у повідомленні.

Раніше у Пенсійному фонді розповіли, хто втратить право отримувати пенсію під час війни.

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