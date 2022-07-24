Немовля знайшли в будинку з численними ножовими пораненнями: батька підозрюють у вбивстві власного сина
На Закарпатті батько з особливою жорстокістю позбавив життя власного сина, якому ще не виповнилося і 2 років. Повідомлення від медиків про насильницьку смерть дитини надійшло на гарячу лінію поліції напередодні увечері.
На місце в одне із сіл Тячівщини одразу ж виїхала місцева поліція та слідчі Головного управління поліції області, повідомляють правоохоронці.
Експерти дійшли висновку, що смерть дитини настала внаслідок численних ударів по тілу гострим предметом, а зібрані докази вказували на те, що жорстоке вбивство вчинив батько дитини, який одразу після скоєного втік з місця події.
Інші члени родини в момент вбивства знаходилися на подвір’ї будинку. Побачивши, як чоловік раптово вибіг з будинку, зайшли всередину помешкання і виявили хлопчика з численними тілесними ушкодженнями. Медики, які прибули на виклик, вже нічим не змогли допомогти.
Через деякий час оперативники управління карного розшуку та Тячівського районного відділу поліції затримали 30-річного підозрюваного, який переховувався у лісовому масиві.
Його помістили до ізолятора тимчасового тримання, а дії кваліфікували за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство малолітньої дитини»). Якщо винуватість буде доведено, чоловікові загрожує довічне ув’язнення.
Наразі ж в ході досудового розслідування вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, «ФАКТИ» розповідали жахливу історію вбивства прийомної дівчинки Аміни її новими батьками на Криворіжжі.1171
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter