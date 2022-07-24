«Він знищив справу мого життя»: стала відома реакція Горбачова на війну путіна проти України

Перший та останній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов вважає, що російський диктатор володимир путін знищив усе те, що він хотів залишити після себе — у т.ч. права та свободи для кожної людини.

Про реакцію Горбачова на розв'язану путіним війну в Україні розповів його близький друг, російський журналіст Олексій Венедиктов в інтерв'ю Forbes Russia.

«Я можу вам сказати, що він розчарований, звичайно, він розуміє, що відбувається. Це була справа його життя. Свободи — це справа Горбачова», — заявив журналіст, нагадавши про політику розбудови та гласності, яка передбачала, зокрема, свободу слова та віросповідання.

У путінській же росії, як відомо, панує ненависть до інакодумців та політичних переслідувань.

Як зазначив журналіст, коли Горбачов очолював СРСР у 1985−1991 роках, у Європі налічувалося чотири тисячі військових із підрозділів Сил швидкого реагування НАТО.

«Тепер НАТО оголосило, що до кінця наступного року тут буде 300 тисяч осіб», — зазначив перший і єдиний президент СРСР, аби показати величину геополітичного прорахунку нинішнього російського диктатора.

Зазначимо, що за даними росЗМІ, стан здоров'я 91-річного Михайла Горбачова, який був останнім комуністичним лідером Радянського Союзу, останніми місяцями значно погіршився.

Що ж до шаленого російського лідера володимира путіна, то ще в 2020 році він звинувачував Україну в «незаконному виході» зі складу СРСР і в «крадіжці подарунків» від росії у вигляді півострова Крим.

Фото StarHit

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