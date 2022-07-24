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«Він знищив справу мого життя»: стала відома реакція Горбачова на війну путіна проти України

17:35 24 липня 2022
Михайло Горбачов

Перший та останній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов вважає, що російський диктатор володимир путін знищив усе те, що він хотів залишити після себе — у т.ч. права та свободи для кожної людини.

Про реакцію Горбачова на розв'язану путіним війну в Україні розповів його близький друг, російський журналіст Олексій Венедиктов в інтерв'ю Forbes Russia.

«Я можу вам сказати, що він розчарований, звичайно, він розуміє, що відбувається. Це була справа його життя. Свободи — це справа Горбачова», — заявив журналіст, нагадавши про політику розбудови та гласності, яка передбачала, зокрема, свободу слова та віросповідання.

У путінській же росії, як відомо, панує ненависть до інакодумців та політичних переслідувань.

Як зазначив журналіст, коли Горбачов очолював СРСР у 1985−1991 роках, у Європі налічувалося чотири тисячі військових із підрозділів Сил швидкого реагування НАТО.

«Тепер НАТО оголосило, що до кінця наступного року тут буде 300 тисяч осіб», — зазначив перший і єдиний президент СРСР, аби показати величину геополітичного прорахунку нинішнього російського диктатора.

Зазначимо, що за даними росЗМІ, стан здоров'я 91-річного Михайла Горбачова, який був останнім комуністичним лідером Радянського Союзу, останніми місяцями значно погіршився.

Що ж до шаленого російського лідера володимира путіна, то ще в 2020 році він звинувачував Україну в «незаконному виході» зі складу СРСР і в «крадіжці подарунків» від росії у вигляді півострова Крим.

Фото StarHit

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