Миколенко влаштував феєрію в Англії: гол+пас українця допоміг «Евертону» здобути перемогу (відео)

Англійський «Евертон» готується до старту нового сезону прем'єр-ліги. У черговому спарингу підопічні Френка Лемпарда обіграли у яскравому протистоянні «Блекпул» із нижчої ліги — 4:2.

Кількома результативними діями відзначився українець Віталій Миколенко, який закупив сім пікапів для ЗСУ та відправив їх на батьківщину. Наш співвітчизник відкрив рахунок у матчі вже на 6-й хвилині, класним ударом у дотик із меж штрафного майданчика замкнувши навіс із правого флангу.

Гол Миколенка

А на початку другого тайму Віталій зіграв на підбиранні після сейву голкіпера та виклав, як на блюдечку, м'яча під удар Алле – тому залишалося лише з метра поцілити в порожні ворота.

Результативний пас Миколенка

У підсумку «Евертон» здобув першу в літнє міжсезоння перемогу — 4:2. Зазначимо, що раніше «іриски» зазнали двох поразок у товариських матчах — від «Арсеналу» (0:2) та американської «Міннесоти Юнайтед» (0:4). А сезон прем'єр-ліги розпочнеться для команди українця 6 серпня, коли команда з Ліверпуля прийме на рідному «Гудісон Парк» лондонський «Челсі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Зінченко дебютував за «Арсенал» із розгрому «Челсі».

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