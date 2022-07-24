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Спорт

Парубоча вечірка у Вегасі: «Барселона» обіграла «Реал» у США завдяки голу-красеню новачка (відео)

8:50 24 липня 2022
Барселона&nbsp;— Реал у США

Європейські топклуби в літнє міжсезоння проводять комерційні турне по США.

У Лас-Вегасі на Allegiant Stadium пройшло іспанське «елькласико» між мадридським «Реалом» та каталонською «Барселоною». Майже 63 тисячі глядачів стали свідками яскравої, але нерезультативної гри. Єдиний гол у матчі був забитий у середині першого тайму — новачок «Барси» Рафінья отримав пас від… суперника перед штрафним майданчиком та класним ударом із лівої спрямував м'яча якраз у «дев'ятку».

В Орландо пройшло лондонське дербі між «Арсеналом», який підписав контракт із Олександром Зінченком, та «Челсі». Українець дебютував за нову команду, вийшовши у стартовому складі на лівому фланзі захисту та будучи заміненим у перерві. «Каноніри» ж, забивши по два м'ячі в кожному з таймів, розгромили принципового суперника.

Олександр Зінченко (праворуч) із Мартіном Едегором

А в Маямі глядачі Hard Rock Stadium стали свідками першого голу Ерлінга Холанда у футболці «Манчестер Сіті». На 12-й хвилині поєдинку проти мюнхенської «Баварії» норвежець відгукнувся на простріл Гриліша з лівого флангу та в падінні переправив м'яча у ворота. Цей гол так і залишився єдиним у поєдинку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Барселона» підписала контракт із найкращим футболістом світу.

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