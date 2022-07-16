Футболіст збірної України придбав сім пікапів для ЗСУ: машини вже їдуть до військових (відео)

Захисник «Евертона» та збірної України Віталій Міколенко, який разом із клубом зберіг прописку в англійській прем'єр-лізі, активно допомагає нашій армії в боротьбі з російським агресором.

Футболіст, який заробляє в «Евертоні» 58 тисяч євро на тиждень, повністю сплатив вартість семи пікапів, які будуть відправлені на фронт нашим військовим. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив благодійний фонд «Леви на джипі», який займався логістикою та підготовкою позашляховиків на СТО.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко купив та відправив до рідного Чернігова швидку допомогу з гуманітарними «подарунки».

8

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter