Розкол у ЄС: Віктор Орбан закликає змінити політику щодо росії

Між Брюсселем та Будапештом знову загострюються відносини. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив у Румунії з промовою, де різко розкритикував стратегію Євросоюзу з надання допомоги Україні. На думку угорського лідера вона повністю провалилася. Орбан закликав ЄС терміново розробити нову. І вона має бути націлена виключно на мирні переговори з росією.

Для початку угорський прем'єр заявив, що Захід проігнорував стурбованість Кремля у зв'язку з безпекою в Європі. За його словами, володимир путін кілька разів закликав західні країни серйозно обговорити ситуацію та виробити нову систему безпеки. Та його не слухали.

«З президентом США Трампом та канцлером Німеччини Меркель цієї війни ніколи б не трапилося», — заявив Орбан.

Далі він зазначив, що чинну стратегію ЄС щодо України побудовано на чотирьох тезах: Україна може виграти війну з росією за допомогою зброї НАТО, санкції послаблять росію та дестабілізують її лідера, штрафні заходи зашкодять росії більше, ніж Європі, світова спільнота підтримає позицію Європи.

«Ми сидимо в машині, у якої проколото всі чотири колеса. Зрозуміло, що так війну не виграти. Ця стратегія провалилася. Уряди в Європі руйнуються, як кісточки доміно. Ціни на енергоносії підскочили», — заявив Орбан.

Він додав, що загроза економічній рецесії нависла над усією Європою.

Нагадаємо, Віктор Орбан очолює уряд Угорщини із 2010 року. Він давно перебуває у конфлікті з Брюсселем, оскільки ЄС критикує Будапешт за небажання визнавати верховенство законодавства Євросоюзу над національними законами країн-членів ЄС. Брюссель запустив механізм, який може призвести до припинення фінансування Угорщини із фондів Євросоюзу.

Крім того, Орбан вкрай неохоче підтримав санкції проти росії та дуже довго відмовлявся пропускати військові вантажі для України через територію Угорщини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віктора Орбана внесли до бази «Миротворця» як «пособника російських військових злочинців, співучасника злочинів російської влади проти України та її громадян, учасника актів гуманітарної агресії проти України, антиукраїнського пропагандиста».

722

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter