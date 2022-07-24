Названо справжню причину розлучення Сергія Бріна: у дружини мільярдера був роман з Ілоном Маском

У неділю, 24 липня, видання The Wall Street Journal (WSJ) повідомило, що в Ілона Маска був роман з дружиною одного із засновників Google Сергія Бріна. Як довго тривали їхні стосунки, поки не зрозуміло, проте відомо, що у грудні Маск та Ніколь Шенехен були коханцями.

Вочевидь, саме це і є справжня причина розлучення Бріна з дружиною. Сергій, статки якого оцінюються нині в 93 мільярди доларів (сьоме місце у списку найбагатших людей у світі), подав на розлучення в січні. Тоді ж він розірвав дружні стосунки з Маском.

Сергій Брін та Ніколь Шенехен

У 2008 році Брін дав йому півмільйона доларів на формування стартового капіталу компанії Tesla. Зауважте, це сталося у розпал однієї з найглибших глобальних фінансових криз! Крім того, Ілон сам неодноразово розповідав, що Сергій надавав йому дах над головою, коли справи у майбутнього головного багатія планети йшли неважливо.

Шенехен — друга дружина Бріна. Вони одружилися у 2018 році. Того ж року у них народилася донька.

Шлюбний процес Сергія та Ніколь ще не завершений. Американські ЗМІ припускають, що він може стати одним з найдорожчих в історії країни. Брін та Шенехен ретельно приховують усі деталі. Відомо лише, що подружжя вирішило оформити спільну опіку над донькою. Сергій побоюється, що дитину можуть викрасти.

Першою дружиною Бріна була американська бізнеследі Енн Воджицькі. Вони одружилися у 2007 році. Енн народила сина Бенджі (грудень 2008 року) та доньку Хлою (грудень 2011 року). Подружжя розлучилося у червні 2015 року.

Маск поки не коментує публікацію у WSJ. Якщо інформація про його роман з Шенехен підтвердиться, це ще більше заплутає тих, хто уважно стежить за особистим життям власника 253 мільярдів доларів.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», у грудні 2021 року в Ілона та його тодішньої подруги канадської співачки Граймс з'явилася друга дитина.

Ілон Маск та Граймс

Дівчинку народила сурогатна мати. Маск та Граймс уже розлучилися. Виявилося, що у листопаді у мільярдера народилися близнюки! Їх народила 36-річна бізнеследі Шівон Зіліс.

Шівон Зіліс та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Виходить, що Ілон наприкінці минулого року перебував у стосунках одночасно з трьома жінками — Граймс, Зіліс та Шенехен! А вже у лютому в нього розпочався роман з австралійською актрисою Наталкою Бассетт.

Ілон Маск та Наташа Бассетт

З нею він недавно розлучився. У липні Маска бачили разом з незнайомкою на відпочинку у Греції на острові Міконос.

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