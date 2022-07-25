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Події

Рятуючись від вовка, мешканка Київської області отримала тяжку травму та чотири дні чекала у лісі допомоги

12:33 25 липня 2022
ліс

Мешканка Київської області у лісі, рятуючись від вовка, отримала кілька серйозних травм, садна, струс головного мозку. Потерпілу знайшли лише через 4 дні після того, як вона зникла, передає «Переяслав.City».

48-річна жінка з села Плотина 20 липня пішла до лісу та не повернулася.

Її знайшли через 4 дні та госпіталізували у неврологічне відділення Переяславської лікарні. Лікарі діагностували у потерпілої закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій поперекового відділу хребта, множинні садна та загальне виснаження.

За словами потерпілої, вона, втікаючи від вовка в лісі, залізла на дерево. Потім упала з дерева та пролежала у лісі 4 дні.

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію чудового порятунку на Дніпропетровщині. Тоді патрульним поліцейським вдалося відшукати та врятувати 33-річного чоловіка, який заблукав у лісі, і його 10-річного сина, які провели під крижаним дощем й при десятиградусному морозі сім годин. Батько знепритомнів, а хлопчик зігрівав його своїм тілом.

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