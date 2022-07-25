«Гепард» вже у розпорядженні ЗСУ": Рєзніков розповів про постачання німецьких самохідних артилерійських установок

У понеділок, 25 липня, Україна отримала від Німеччини перші три зенітні самохідні установки «Гепард» (Gepard) та кілька тисяч боєприпасів до них.



Про це сказав міністр оборони Олексій Рєзніков під час телемарафону.



«Три вже сьогодні заїхали в Україну, і вони вже у розпорядженні Збройних сил», — сказав Резніков.



За словами міністра, очікується, що Україна отримає 15 Gepard.



Резніков додав, що тривають переговори щодо постачання Україні танків Leopard та Abrams, передає «Укрінформ».



Gepard — багатоцільова система. Призначена прикривати військові колони на марші, завдавати ударів з засідок, виконувати контроль за обстановкою та обстрілом літальних апаратів вдень і вночі, коригуючи вогонь.

Як повідомляли «ФАКТИ», Німеччина затримує постачання Україні систем ППО, заявку на які Київ подав ще на початку липня. Вартість одного комплексу складає 140 мільйонів євро. Міністерство економіки ФРН схвалило угоду, але заявку поки не розглянула Федеральна рада безпеки, яку очолює канцлер Олаф Шольц.

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