Ексфутболіст «МЮ» таємно полетів із росії та не відповідає на дзвінки з московського «Динамо»

29-річний уругвайський футболіст Гільєрмо Варела таємно залишив розташування московського «Динамо», що вляпався у скандал через територіальну приналежність Одеси.

Як стверджують журналісти каналу «Матч-ТВ», гравець взагалі залишив межі росії, де виступав з 2020 року. Представники клубу вже випустили офіційну заяву, в якій заявляють про порушення контрактних зобов'язань з боку Варели, який із моменту від'їзду не виходить ні з ким на зв'язок.

А ось агент футболіста Оскар Бентанкур запевняє у протилежному. «Гільєрмо не тікав із «Динамо». Ми збираємося підписати контракт із «Фламенго» (згідно з циркуляром ФІФА, футболісти мають право тимчасово припиняти угоди з російськими клубами. — Прим.), але почекаємо пропозиції «Динамо», — зазначив Бентанкур у розмові з кореспондентом «Чемпіонату».

Додамо, що раніше Варела виступав за англійський «Манчестер Юнайтед», другу команду мадридського «Реала» та «Айнтрахт» із Франкфурт-на-Майні, також у його активі 5 матчів у складі національної збірної.

Під час виступу в Німеччині з футболістом сталася неприємна ситуація — перед фіналом Кубка країни в 2017-му Гільєрмо вирішив зробити татуювання, незважаючи на заборону з боку головного тренера та медиків. У підсумку нова «картинка» на тілі запалилася й завадила йому взяти участь у матчі — після такого демаршу уругваєць за «Айнтрахт» більше не грав.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що самарські «Крилья Совєтов» не відпускають футболіста збірної України.

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