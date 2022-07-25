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Спорт

Українка Арнаутова присвятила два «золота» чемпіонату Європи загиблому на фронті хрещеному батьку

20:40 25 липня 2022
Українка Арнаутова присвятила два «золота» чемпіонату Європи загиблому на фронті хрещеному батьку

18-річна киянка Ганна Арнаутова стала дворазовою чемпіонкою Європи зі стрибків у воду на першості континенту, що проходив у Бухаресті.

Наша співвітчизниця стала найкращою на метровому трампліні, а також тріумфувала у парі з Нікою Шурдою у синхронних стрибках із триметрового трампліну.

«Ось і завершився мій останній чемпіонат Європи серед юніорів, — написала дворазова чемпіонка на своїй сторінці у Facebook. — Свої перемоги я присвячую рідному хрещеному Олександру Шарому, який захищав нашу землю та загинув під час бомбардування з боку росії. Це відчуття, коли ти змагаєшся не лише за те, щоб бути найкращим, а й заради того, щоб твій гімн та твоя країна були почуті. Скільки було пройдено, навіть моменти між життям та смертю… Ми з усім упоралися! Я дуже вдячна всьому тренерському штабу, особливо моєму наставнику Іллі Кваші за те, що дав можливість продовжувати боротися на спортивному фронті, підтримував та навчив вірити у себе».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що війна забрала рідного брата в української гімнастки Вікторії Онопрієнко.

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