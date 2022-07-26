Якщо путін побачить, що може чинити тиск на Європейський Союз та окремих його членів для досягнення винятків із санкційного режиму, то це лише посилить тиск з боку росії. Таку думку висловила депутат Європейського парламенту, ексміністр оборони Литви Раса Юкнявічене.

«Пакети санкцій Європейського Союзу приймаються одноголосно, це компроміс, на який узгоджуються всі держави-члени ЄС, і вони обговорюються за зачиненими дверима. У Кремлі знають це і ніколи не перестають використовувати чутливість та залежності окремих країн для погроз та шантажу, щоб зруйнувати єдність Євросоюзу», — заявила політик.

За її словами, очевидно, якщо путін побачить можливість чинити тиск на Європейський Союз або на окремих його членів, щоб домогтися виключення із санкцій, то він лише посилить тиск.

22 липня країни Євросоюзу запровадили сьомий пакет санкцій проти росії за її військову агресію проти України.

У сьомому пакеті санкцій країни Європейського союзу вивели з-під санкцій заборону на постачання в РФ ряду деяких товарів та послуг, які необхідні для авіаційної сфери.

Крім того, Євросоюз послабить свої санкції у сфері взаємодії з державними підприємствами, які займаються постачанням харчових продуктів та нафти до третіх країн.

У заяві Ради Європи зазначили, що санкції не торкатимуться експорту російських харчових продуктів, а також закупівлі російських ліків та медичного обладнання третім країнам.

Раніше Канада прийняла рішення зробити виняток із режиму для росії та направити до Німеччини відремонтовану турбіну для газопроводу «Північний потік — 1».

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