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В Україні скоротили фінансування пенсій за липень

11:57 26 липня 2022
В Україні скоротили фінансування пенсій за липень

У понеділок, 25 липня, Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за липень.

Про це повідомили у прес-службі фонду .

Загалом на пенсійні виплати за місяць направлено 50,2 млрд. гривень, що менше, ніж у червні (51,2 млрд. гривень). Чим спричинене скорочення фінансування пенсій не пояснюється, але, швидше за все, виною тому є об'єктивні умови, спричинені активізацією бойових дій.

Із зазначених 50,2 млрд. гривень на виплату пенсій через АТ «Укрпошта» було направлено 11,3 млрд. гривень, а через уповноважені банки — ще 38,9 млрд. гривень.

При цьому уповноваженими банками зараховано на рахунки, відкриті у банках за зверненнями пенсіонерів, 100% профінансованих сум.

За повідомленням АТ «Укрпошта», станом на 24 липня підприємство доставило одержувачам 71,8% профінансованої суми за липень.

Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні станом на липень поточного року дорівнює 4437 гривень. Порівняно з показником липня 2021 року вона зросла лише на 17%.

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