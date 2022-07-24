Додали 3 тисячі гривень: названо групи пенсіонерів, чиї пенсії суттєво збільшились у липні

В Україні після липневого підвищення пенсій виплати українським пенсіонерам у середньому збільшились на 45,40 гривень. Але є пенсіонери, кому пощастило значно більше. Зокрема, прибуток колишніх військових протягом останнього року зріс на 3 тисячі гривень, тобто фактично у 1,5 раза. Нині їхня пенсія становить майже 9 тисяч гривень, пише На пенсії.

У той же час середня пенсія в Україні станом на липень поточного року дорівнює 4437 грн. Порівняно з показником липня 2021 року вона зросла лише на 17%.

Під час останнього перерахунку пенсій, що відбувся 1 липня, виплати українських пенсіонерів змінилися так:

• мінімальна пенсія — збільшилась на 93 грн, зараз становить 2027 грн;

• мінімальна пенсія для шахтарів — на 279 грн, зараз становить 6082 грн;

• мінімальна пенсія для членів сімей військовослужбовців, які втратили свого годувальника — на 186 грн, тепер 4054 грн;

• максимальна пенсійна виплата — на 930 грн, зараз становить 20270 грн;

• доплата за понаднормовий стаж — на 93 коп до 20,27 грн за кожний рік.

Останнє липневе підвищення пенсії відбулося одночасно із зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних українців, який було встановлено на рівні 2027 грн. Всі перераховані вище виплати безпосередньо пов'язані з цією ставкою. Крім того, згідно із законом, мінімальна пенсія в Україні не може бути нижчою за прожитковий мінімум.

Як писали «ФАКТИ», українське законодавство передбачає випадки, коли пенсіонерам можуть урізати пенсію або перестати її платити. Виплати також можуть призупинити, якщо людині надано статус зниклого безвісти за особливих обставин.

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