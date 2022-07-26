Українські правоохоронні та регуляторні органи досі не анулювали ліцензію російського букмекера 1xBet. Також не заблоковано сайт компанії в Україні, пише Delo у своїй статті.



У публікації наголошується, що попри те, що питання 1xBet вже дійшло до президента (за 7 днів було зібрано понад 26 тисяч підписів під петицією з вимогою заборонити роботу 1xBet в Україні), правоохоронці практично не діють у питанні перевірки російського оператора азартних ігор.

«Ще наприкінці червня цього року голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Іван Рудий запевняв, що комісія вже звернулася до СБУ для встановлення істини — чи пов'язана „Твоя беттингова компанія“, якій комісія видала ліцензії, з російським брендом 1xBet, чи ні», — нагадує «Дело».

У той же час, як пише «Дело», голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник 11 липня заявив, що його відомство запросило у КРАЇЛ усі документи, на підставі яких комісія видала ліцензії «Твоєї беттингової компанії», але КРАЇЛ відмовилася видати детективам документацію.

«Наразі вирішується питання про отримання копій ліцензійних справ відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України», — йдеться у повідомленні ВЕБ .

Саме Бюро, зазначається в публікації, також проявляє пасивність у питанні реагування на роботу сайту 1xbet.com в Україні.

«Справа в тому, що сайт ліцензію не отримував, а тому правоохоронці мають усі підстави порушити з цього приводу кримінальну справу за статтею 203−2 КК України та заблокувати сайт на території країни. З цього приводу КРАЇЛ зверталася до Бюро ще 18 травня 2022 року, проте, як повідомили у комісії, станом на 1 липня так і не отримали відповіді», — пише «Дело».

Крім того, як з'ясували журналісти, стосовно службових осіб ТОВ «Твоя беттингова компанія» 27 квітня поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями — шахрайство та фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну кордонів України або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Однак у Подільській окружній прокуратурі Києва жодних результатів досягнуто не було.

Як пише автор, за гальмуванням у цих справах може стояти куратор грального бізнесу в Україні Борис Баум, якого підозрюють у зв'язках із заступником голови держдуми росії та спецпредставником володимира путіна Олександром Бабаковим.

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter