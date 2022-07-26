«Вбили просто ні за що»: у братській могилі знайшли тіло 26-річного жителя Київщини, який дбав про дідуся

Стало відомо про ще одну жертву серед мирного населення, яка загинула від рук російських окупантів. Це 26-річний Артем Руденко із Бучі. Його знайшли у братській могилі в селі Мироцьке Бучанського району, де раніше були позиції окупантів. До того весь час родина думала, що хлопець у полоні…

«У могилі були поховані 7 мирних жителів, яких стратили пострілами у голову. У багатьох жертв були зв’язані руки та прострілені коліна. Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати загиблих», — повідомляв про страшну знахідку на початку червня голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

У могилі були поховані 7 мирних жителів, яких стратили пострілами у голову

Відомо, що 26-річний Артур залишався в місті до середини березня. Він доглядав дідуся. 11 березня завіз йому їжу та ліки, а наступного дня збирався евакуюватися зеленим коридором. Однак зробити цього не встиг.

«Була інформація, що 11 чи 12 березня в Бучі росіяни зібрали та вишикували людей, їх роздягали і дивилися татуювання. В Артура були татуювання, але вони не мали нічого спільного з воєнною тематикою, — розповідав батько зниклого ЗМІ — Телефон хлопця останній раз фіксувався в Бучі 12 березня. Тоді ж його сім-картка була замінена на іншу».

Близькі до останнього вірили, що хлопець живий і перебуває у полоні

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