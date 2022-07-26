У Кривому Розі автомобіль на «зебрі» збив 4-річного хлопчика

У Кривому Розі на Дніпропетровщині, який нині піддається частим обстрілам ворога, сталося ДТП з постраждалою дитиною. 4-річного хлопчика на пішохідному переході збила 60-річна водійка, яка управляла автомобілем «Kia». Про це повідомив місцевий сайт Перший криворізький з посиланням на прес-службу Криворізького районного управління поліції.

Все сталося напередодні близько 20:10 у Покровському районі міста.

Постраждалого хлопчика доправили до лікарні. Попередньо встановлено, що дорогу він переходив у встановленому місці.

Відзначимо, що 24 червня у місті також сталося аналогічне ДТП — у ньому постраждав уже 11-річний хлопчик, який теж переходив дорогу по пішохідному переходу, повідомляють «Свої. Кривий Ріг».

Нагадаємо, днями у Рівненській області автомобіль наїхав на 13-річного підлітка, який від отриманих травм помер на місці.

78

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter