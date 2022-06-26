Від отриманих травм помер на місці: у ДТП під Рівним загинув 13-річний підліток

У Рівненській області, де нещодавно сталася ДТП із військовими, автомобіль наїхав на 13-річного підлітка. За кермом Volkswagen був 23-річний чоловік, констатували в обласному управлінні поліції, зазначивши, що зіткнення сталося біля села Малушка на автодорозі Городище — Рівне — Старокостянтинів.

За попередніми даними, дитина померла на місці трагедії внаслідок травм, які виявилися несумісними з життям.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини та причини автокатастрофи, рух транспортних засобів на даній ділянці дороги утруднений.

Нагадаємо, тижнем раніше на Рівненщині в ДТП за участю вантажівки IVEKO травмувався десятирічний велосипедист.

794

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter