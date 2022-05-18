У Києві, де демонтували скульптурну композицію під аркою Дружби народів, а її саму перейменували на арку Свободи українського народу, вирішили передати в музей тоталітаризму низку пам'ятників та пам'ятних знаків радянської епохи.

Як повідомляє «Сегодня», авторка проекту рішення — депутатка Київради Ксенія Семенова. За її словами, йдеться про демонтаж 47 пам'яток.

«Деякі пам'ятники ми прибрали зі списку за рекомендацією експертів, щоб доопрацювати спірні моменти. Проти демонтажу деяких пам'ятників виступили колеги-депутати — до них почали масово звертатися виборці. Наприклад, щодо пам'ятника письменнику Михайлу Булгакову. Його прибрали зі списку. Так само прибрали зі списку на демонтаж декоративне оформлення на Хрещатику», — зазначила вона.

Планують прибрати:

Бронзові медальйони із радянськими зображеннями на станції метро «Вокзальна».

Три пам'ятники російському поетові Олександру Пушкіну у Шевченківському та Печерському районах столиці.

Пам'ятник генералу Миколі Ватутіну у Маріїнському парку.

Меморіальну дошку у Печерському районі, присвячену Ванді Василевській, яка завзято боролася проти української мови.

Георгіївську стрічку, якою оформлено станцію метро «Героїв Дніпра».

Пам'ятник, присвячений Переяславській раді під колишньою Аркою дружби народів, із зображенням Богдана Хмельницького та Василя Бутурліна — московського посла.

Пам'ятник письменнику та співробітнику ЧК Миколі Островському у Солом'янському районі.

Пам'ятник учасникам Січневого збройного повстання у 1918 році у Печерському районі.

Пам'ятник льотчику Валерію Чкалову у Шевченківському районі столиці.

Кінний пам'ятник червоному командиру та коменданту Києва Миколі Щорсу.

А ось герб СРСР на щиті статуї Батьківщини-матері вирішили залишити. За словами Семенової, експерти підтверджують, що демонтаж герба спричинить серйозні пошкодження самої скульптури: «Для безпечного демонтажу герба необхідне складне інженерне та технічне рішення. Для демонтажу щита з гербом СРСР потрібно задіяти інженерні інститути та лабораторії, які зараз працюють для фронту. Тому ми повернемось до цієї теми, коли можна буде максимально задіяти фахівців. Не виключено, що на той час вдасться якось замаскувати герб неіснуючої імперії».

Вона також зазначила, що із 47 об'єктів лише п'ять «складних» — потрібне звернення до Кабміну, оскільки пам'ятники мають охоронний статус. Це, зокрема, пам'ятники Миколі Щорсу, Ватутіну, екіпажу бронепоїзда «Таращанець».

«Їх потрібно переносити за спеціальною процедурою, розробленою для пам'яток культури, і для цього буде потрібен час на розробку проектної документації. Орієнтовно цей процес триватиме два місяці» , — пояснила Ксенія Семенова.

Раніше повідомлялося, що кияни обрали нові назви для п'яти станцій столичного метрополітену, проте рішення з цього питання ще не ухвалено.

Фото з Вікіпедії

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