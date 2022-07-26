Заманив колишню дружину в квартиру, і вимагав, щоб повісилася: у Києві чоловік намагався змусити екс-дружину вчинити самогубство

У Києві чоловік вимагав розлучення від дружини під погрозою її вбивства. Бідолашну врятувало диво — її крики по допомогу почула сусідка, яка зателефонувала на «102», повідомили у Поліції Києва.

Акт сімейного насильства відбувся у будинку на проспекті Георгія Ґонгадзе. Спочатку правоохоронці, які прибули на виклик, намагалися вести перемовини з агресивно налаштованим чоловіком, однак він відмовлявся відчинити двері, а життю жінки могла загрожувати небезпека. Тож поліцейські негайно зламали двері та увійшли до оселі. На зустріч вибігла дружина господаря, яка плакала та просила її захистити.

Виявилось, що чоловік з дружиною вже декілька місяців жили окремо та перебували у процесі розірвання шлюбу. Підозрюваний запросив родичку до себе під привидом підписання необхідних документів, однак у квартирі почав з’ясовувати з нею стосунки та погрожувати ножем. Для залякування жінки чоловік прикріпив до стелі мотузку, імітуючи знаряддя для повішання, та вимагав від потерпілої, щоб вона наклала на себе руки.

Дізнавачі за погодженням із Подільською окружною прокуратурою повідомили 40-річному киянину про підозру за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України («Погроза вбивством»). Санкція даної статті передбачає арешт до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.

А на Херсонщині у лютому 2022 року раніше судима жінка, навпаки, зарізала свого співмешканця.

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