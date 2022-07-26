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Понад три роки ґвалтував дочок співмешканки, у тому числі малолітню: у Києві судитимуть збоченця

18:58 26 липня 2022
педофіл

Правоохоронці Києва зібрали докази вини чоловіка, який протягом кількох років ґвалтував дочок своєї співмешканки. За вчинене йому загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення.

В поліції Києва повідомили, що до них із заявою звернулася мешканка Деснянського району столиці. Жінка заявила про зґвалтування своїх дочок.

У розмові зі співробітниками поліції киянка повідомила, що у зґвалтуванні підозрює свого співмешканця.

Поліцейські встановили місцеперебування чоловіка та затримали його.

«Ми з'ясували, що з 2018 року чоловік вчиняв дії сексуального характеру щодо дівчаток 2004 та 2008 років народження. Слідчі завершили досудове розслідування за вказаним фактом, а матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом стосовно 39-річного уродженця Донецької області направили до суду для розгляду справи по суті», — йдеться у повідомленні.

До вироку суду обвинувачений перебуватиме під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, жителя міста Славута на Хмельниччині засудили до 15 років в'язниці за зґвалтування малолітніх, наймолодшим з яких було лише 5 років.

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