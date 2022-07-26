Найменшим було лише по 5 років: у Хмельницькій області педофіл розбестив чотирьох дітей

Жителя міста Славута на Хмельниччині засудили до 15 років позбавлення волі за скоєння сексуального насильства над дітьми.

Як повідомили в обласній прокуратурі, Хмельницьким апеляційним судом скасовано вирок Шепетівського міськрайонного суду, яким 35-річного мешканця м. Славута засуджено до 10 років в'язниці за розбещення малолітніх.

Протягом березня-квітня 2021 року неодноразово судимий за аналогічні злочини чоловік, застосовуючи фізичне насильство та залякування, чинив розпусні дії щодо 4 малолітніх дітей, двом з яких на той час було лише по 5 років.

Всіх дітей він добре знав, оскільки жив по сусідству з ними і був знайомий з батьками.

Прокурори не погодилися з вироком суду першої інстанції, вважаючи його надто м'яким, і звернулися зі скаргою до апеляційного суду.

«Суд апеляційної інстанції прислухався до аргументів сторони звинувачення та засудив кривдника до 15 років позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у Старокостянтинові Хмельницької області до 7 років в'язниці засудили 29-річного чоловіка за зґвалтування неповнолітньої.



А у Хмельницькому чоловік не лише зґвалтував дівчину, а й убив її після цього.

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