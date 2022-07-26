Стало відомо, кого Меган Маркл та принц Гаррі вважають расистом у британській королівській родині

У Великобританії та США наробила багато галасу нова книга про Меган Маркл та принца Гаррі. Вона моментально стала бестселером. Називається книжковий хіт липня «Помста: Меган, Гаррі та війна у родині Віндзор». Її автором є відомий британський журналіст Том Боуер. Він стверджує, що його джерелами є щонайменше 80 осіб, які добре знають герцога та герцогиню Сассекських. Боуер визнає, що ці люди недолюблюють Меган. Однак, наголошує він, Маркл сама винна, що інформацію йому надавали ті, хто не є її великими шанувальниками. «Своїм друзям вона категорично заборонила спілкуватися зі мною» , — додає Том.

Один із розділів книги присвячений звинуваченню в расизмі, яке Меган і Гаррі публічно кинули британській королівській родині. Сталося це вже після їхнього від'їзду до США. Під час гучного інтерв'ю Опре Вінфрі герцогиня Сассекська заявила, що родичі її чоловіка кілька разів обговорювали, якого кольору буде шкіра у майбутньої дитини Гаррі та Меган. Маркл не стала називати, хто саме з членів королівської сім'ї дозволив собі подібну грубість.

Принц Гаррі потім уточнив, що така розмова була одна. І додав, що він був шокований.

Після цього з'явилися повідомлення, що расистське питання точно не ставили Гаррі королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп.

І ось тепер Том Боуер стверджує, що винною расистського скандалу мимоволі стала Камілла, дружина принца Чарльза.

Розмова, про яку згадували Сассекси, відбулася ще до того, як Гаррі та Меган одружилися. Але міс Маркл вже була представлена членам королівської родини. Вона знаходилася в Лондоні на той час.

Гаррі подався до батька в Кларенс-хаус. За його словами, розмова з Чарльзом і Каміллою стосувалася трьох головних тем. Проходив він у досить жартівливому тоні. По-перше, Чарльз та Камілла сказали, що зовсім не заперечують, якщо Меган продовжить свою акторську кар'єру. По-друге, Чарльз пояснив синові, що Скотленд-Ярд не може забезпечувати цілодобову охорону Меган тільки тому, що вона — дівчина Гаррі. На це йдуть гроші платників податків. Третьою темою розмови стали діти. Обговорювалося, на кого будуть схожі спадкоємці Гаррі та Меган. І ось тут Камілла пожартувала: «Чи неправда буде смішно, якщо у твоєї дитини виявиться руде африканське волосся?»

Гаррі, звичайно, передав Меган у подробицях свою розмову з батьком та мачухою. І тут Маркл розплющила йому очі! Сам Гаррі не надав особливого значення жарту Камілли. Але Меган була обурена. І її обурення передалося Гаррі.

Боуер стверджує, що з того часу відносини між Каміллою та принцом Гаррі зіпсувалися. Він почав ставитися до мачухи дуже холодно. Про Меган й говорити не варто.

Також автор «Помсті» вважає, що саме тоді Маркл вперше серйозно задумалася про те, що їй після заміжжя краще виїхати назад до Штатів. Залишалося тільки вмовити Гаррі.

Боуер упевнений, що герцог Сассекський неодмінно відкрито звинуватить Каміллу в расизмі у своїх мемуарах, які, як очікується, вийдуть у США до кінця осені.

А у своїй скандальній книзі Том нагадує, що Гаррі та Меган з крижаним мовчанням сприйняли заяву Єлизавети II, що дружина принца Чарльза отримає титул королеви-консорту.

«Головний скандал ще попереду. Гаррі не визнає Каміллу у її новому статусі. Його ставлення до мачухи щодня „підігріває“ Меган. Восени Гаррі остаточно зрадить батька, Каміллу, Кембриджів і навіть саму королеву… Він напише у своїх мемуарах все, що від нього захоче американський видавець», — пророкує Боуер.

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