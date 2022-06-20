Дружина принца Чарльза Камілла розкрила секрет їхніх тривалих стосунків

Дружина принца Чарльза Каміла з'явилася на обкладинці британського журналу Vogue. Популярне видання взяло у герцогині Корнуольської інтерв'ю. Західні ЗМІ зазначають, що це, напевно, перше інтерв'ю Камілли за багато років. Здається, що герцогиня на 75-му році життя відчула себе впевнено і готується до того, що незабаром стане королевою-консортом.

Те, що Камілла отримає цей титул, гарантувала особисто Єлизавета ІІ. Її Величність особливо відзначила це у посланні до підданих, яке було присвячене святкуванню Платинового ювілею. Так у Британії називають урочисті заходи, присвячені 70-річчю сходження Єлизавети II на престол.

Герцогиня Корнуольська зізналася, що їй було нелегко у перші роки шлюбу з Чарльзом. Громадськість була негативно налаштована щодо неї. «Я зазнавала цього тиску так довго, що навчилася жити з ним. Нікому не сподобається перебувати під постійною увагою, коли ще тебе постійно критикують. Думаю, зрештою, я змогла піднятися над усім цим і жити далі. Завжди треба жити далі», — сказала Камілла.

Вона також відкрила секрет того, як їм із Чарльзом вдається протягом стількох років зберігати прекрасні стосунки. Головною проблемою є напружений робочий графік членів королівської сім'ї.

«Іноді ми немов два кораблі, які вночі проходять повз один одного. Це непросто, але ми завжди намагаємося знайти час, щоб разом випити по чашці чаю та обговорити, як минув день. І це наш момент… Найкращі хвилини, коли ми сидимо в різних кутах кімнати й читаємо книги, кожен свою. Це дуже допомагає розслабитися, тому що ти знаєш — немає потреби у розмові. Ви просто сидите поруч, і цього вистачить», — стверджує Камілла.

Герцогиня зізналася, що любить грати в Wordle (популярна гра в слова). Головною суперницею є її онука. Вони борються щодня. Камілла впевнена, що сім'я — це найголовніше, що має людина. Тому вона намагається якнайчастіше спілкуватися з дітьми та онуками.

Нагадаємо, у герцогині Корнуольської є син Том та дочка Лора від її першого шлюбу з Ендрю Паркер-Боулзом. У Тома двоє дітей — 15-річна донька Лола та 12-річний син Фредді. У Лори троє дітей — 14-річна донька Еліза та близнюки Гус та Луїс, яким у грудні буде по 13 років.

Крім того, Камілла підтримує дуже теплі стосунки з дітьми та онуками чоловіка. Це стосується і Гаррі з Меган. Їхня весільна фотографія стоїть у герцогині на столі.

Майбутня королева-консорт каже, що її онуки непомітно стали тінейджерами, і її трохи лякає, що Лола та Еліза, як їй здається, надмірно захоплюються макіяжем та фарбують волосся у яскраві кольори. А ще дівчатка зробили собі пірсинг у вухах. «Вони швидко дорослішають», — каже Камілла.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що принц Вільям був категорично проти того, щоб його дядько принц Ендрю брав участь в урочистостях із нагоди Платинового ювілею Єлизавети II.

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