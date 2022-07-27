Фінансові втрати загрожують сьогодні чотирьом знакам зодіаку: астрологічний прогноз на 27 липня 2022 року

27 липня астрологи називають одним із найчистіших і світлих днів місячного місяця, який не можна затьмарювати злими вчинками, словами та думками. Цей день має показати, як людина прожила місяць і які вчинки вона робила — добрі чи погані. Все «посіяне» сьогодні «проросте».

Час вважається вдалим для поїздок та подорожей, початку нових проектів, зміни роботи. Цікаві пропозиції слід уважно розглядати, але не поспішати відповідати на них — краще все детально продумати. Сьогодні гарний день для вирішення сімейних питань та зміцнення родинних зв'язків.

У той же час, деякі знаки зодіаку можуть зіткнутися з фінансовими труднощами. Особливо обережними потрібно бути Овнам, Терезам, Скорпіонам і Стрільцям.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку 27 липня пропонує slovofraza.com.

У Овна — несприятливий день, коли можна очікувати на серйозні проблеми: падіння авторитету та втрати фінансів, невдалі угоди, хвороби… Терпіння та виняткова працездатність допоможуть вам здобути схвалення начальства або отримати допомогу від покровителів.



Пасивний та важкий день, несприятливий для спілкування зі співробітниками чи начальством, звернення до установ чи організацій чекає на Тельця. Поради та посередництво друзів, заступництво впливових осіб можуть виявитися хибними. У любовних відносинах намічається певний спад, проте не виключена несподівана зустріч із давньою симпатією. До кінця дня все владнається.

У Близнюків перша половина дня буде відзначена неприємними звістками та сюрпризами. Навіть досягнення задуманих цілей може привести в глухий кут. Вам доведеться відстоювати свої інтереси попри все. У другій половині дня ймовірні зустрічі з доброзичливцем чи надійним другом, які допоможуть виплутатися з неприємностей. Представникам цього знаку зірки радять уважно поставитися до справ, пов'язаних із грошима чи цінними паперами, щоб запобігти загостренню проблем. І визначиться у відносинах із протилежною статтю.

У Рака очікується напружений день, який пройде під знаком перевірки життєвих принципів та світогляду. Можливо вам доведеться відстоювати свої погляди, захищати власні інтереси. Зірки радять не потрапляти під чиїсь поганий вплив. У другій половині дня можливе погіршення настрою та самопочуття.

Левам астрологи сьогодні радять відмовитися від будь-якої активної діяльності та не виявляти ініціативу — можлива невдача у всіх починаннях. Розглядайте ці події як чергові випробування на міцність. Не здавайтеся, твереза оцінка оточуючих вас людей, здоровий глузд, гнучкість у спілкуванні допоможуть вам з честю вийти із ситуації.



День несприятливий для активної діяльності й у Діви. Життєвий потенціал знизиться, що негайно позначиться на професійній діяльності, на стосунках з друзями та подальшій долі взагалі. Проте представникам цього знака слід бути терплячими та тримати емоції під контролем. Добросовісність, уміння переконувати партнера, товариськість допоможуть вам вийти із скрутного становища.



Щоб виключити можливість фінансових проблем, Терезам доведеться докласти чимало зусиль. Зірки радять представникам цього знаку не йти напролом, а бути мудрим та стриманим — це є умовою досягнення задуманої мети. Пріоритетними мають бути думки про конкретний прибуток, а не про довгострокові плани. Надмірна емоційна чутливість може стати причиною неврівноваженості та дратівливості. У сфері інтимних відносин слід уникати неприборканих пристрастей та ризикованих вчинків.

У Скорпіона настає невдалий час для ділових операцій, пов'язаних із ризиком. Особливо уважними потрібно бути жінкам-Скорпіонам: їхній життєвий потенціал виявиться на низькому рівні, що спричинить цілий букет захворювань. Виключіть сьогодні будь-які негативні емоції чи фізичні навантаження. Не звертайте уваги на дрібні неприємності — мине час, і все владнається. Особисті стосунки порадують своєю відвертістю та теплотою.

Будь-яка комерційна активність Стрільця сьогодні може закінчитись фінансовими втратами. Нинішній день несе негативні тенденції: спокуси, помилкові обіцянки, марні сподівання. Представникам цього знаку не слід ризикувати і легковажно ставитися до справи. Спілкування з людьми може мати негативні наслідки. Зірки радять представникам цього знаку набратися терпіння та зайняти вичікувальну позицію.

А ось у Козерога сьогодні сприятливий день для спілкування з партнерами, навчання, започаткування нової справи. Можливе одержання гарної звістки, яка відкриє нові горизонти. Зірки радять звернути увагу на здоров'я. Можливо, ви відчуєте сьогодні легке нездужання, безпричинну тугу. Не рекомендується вживати спиртні напої.

Водолію зірки радять не сприймати близько до серця негативні тенденції дня. Зустрічі принесуть неприємності, надії — розчарування. Можлива легка депресія. Намагайтеся не займайтеся самоаналізом, тому що від цього нічого не зміниться.



А Рибам сьогодні пощастить — це буде вдалий день, який надовго запам'ятається відчуттям всесвітньої гармонії, спокою та правильного перебігу подій. Здоров'я, комунікабельність, особиста чарівність будуть перебувати на високому рівні, що дозволить впоратися з будь-якою справою та значно просунутися на шляху до наміченої мети. У другій половині дня у близької людини можуть виникнути проблеми зі здоров'ям, на щастя, не дуже серйозні.

Про те, якою буде друга половина липня 2022 року для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі, який склала фіналістка «Битви екстрасенсів», шаманка та ясновидиця Кажетта Ахметжанова.

Фото Pixabay

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