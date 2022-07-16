Сім'я, кар'єра чи фінансовий успіх: ясновидиця склала гороскоп на другу половину липня

Кожен новий тиждень місяця зазвичай приносить із собою певні зміни у житті представників усіх знаків зодіаку. Не стане винятком і друга половина непростого з погляду астрологів липня 2022 року.

Про це розповіла фіналістка «Битви екстрасенсів», шаманка та ясновидиця Кажетта Ахметжанова.

Овен

Постарайтеся приборкати свою непокірну і гарячу вдачу. Зберігайте спокій, щоб потім не пошкодувати про сказані слова. Зараз не час для активних дій та наступу, навіть якщо ви звикли йти напролом. Краще займіться звичайними та нудними справами, які давно вимагають вашої уваги.

Телець

Ситуація на роботі загостриться, але не втрачайте присутності духу. Зовсім скоро все стане на круги своя. Прийміть деякі неприємні моменти як факт, що вже відбувся, і не витрачайте нерви на безглузді переживання. Підтримка вірних союзників не за горами.

Близнюки

Сконцентруйте свою увагу на вирішенні проблем фінансового характеру. Зірки рекомендують не розмінюватися на дрібниці. Краще намітьте собі іншу, більш привабливу мету, а потім почніть інвестувати в неї. Тільки так незабаром ви отримаєте відчутну грошову віддачу. Продумайте, кому можна доручити важливі справи, щоб зняти підвищене навантаження.

Рак

Візьміть перепочинок і припиніть жити роботою. Кожна людина заслуговує на відпочинок, і ви не є винятком. Швидше пакуйте валізи та вирушайте у довгоочікувану відпустку. Пам'ятайте, що для ефективної роботи життєво потрібні невеликі перерви в діяльності, щоб відновити сили та запастись натхненням для нових ідей.

Лев

Приділіть увагу особистим стосункам із оточуючими людьми. Налагодьте довірчий діалог з колегами, потоваришуйте з сусідами та поговоріть з другою половинкою. Далеко не всі люди можуть здогадатися, що вам потрібно, тому найкраще озвучувати свої почуття та емоції, не забуваючи про такт.

Діва

Ваш фінансовий стан залишається стабільним, хай і не надихає. Намагайтеся зосередитися на приємних сторонах свого життя, наприклад, тих речах, які можна собі купити. Розплануйте свій бюджет та побачите, що все не так погано. Відкиньте убік розчарування та песимізм і продовжуйте насолоджуватися простими радощами.

Терези

Зараз не найкращий час для того, щоби щось змінювати у своєму житті. Краще пливіть за течією. Зірки не рекомендують Терезам вплутуватися в сумнівні конфлікти на роботі і приймати чийсь бік. Зберігайте нейтралітет, щоб не виявитися крайнім. Запишіть справи, які ви успішно виконали цього місяця, щоб трохи підбадьоритися.

Скорпіон

Настав чудовий час для зміни іміджу. Можете дозволити собі будь-які експерименти, якщо душа просить. Деякі метаморфози підуть вам на користь і позначаться на настрої позитивним чином. Стримайте свою цікавість і не намагайтеся дізнатися деякі факти, про які замовчують оточуючі. Всьому свій час.

Стрілець

Два тижні місяця, що залишилися, пройдуть під знаком «плюс», причому позитивна динаміка спостерігатиметься у всіх сферах. На роботі Стрільців чекають перспективні проекти, в особистому житті — нові знайомства. Сімейні знаки зодіаку займуться зміцненням пари, самотні — матимуть шанс завести серйозний роман. Рівень везіння Стрільців просто зашкалюватиме, тому вони можуть купити лотерейні квитки, щоб випробувати удачу.

Козеріг

Деякі застарілі проблеми вимагатимуть вашого втручання. Найкраще позбутися їх прямо зараз, а не відкладати на потім. Проте після вдалого вирішення справ можна винагородити себе довгоочікуваною поїздкою. Зірки радять Козерогам подорожувати поїздом, відклавши авіаперельоти до наступного разу.

Водолій

У липні Водоліям доведеться поринути в роботу, оскільки обставини вимагатимуть від них найактивнішої участі. Приготуйтеся до напруженого графіка. Поясніть домашнім, що вони повинні піти вам назустріч і не вимагати багато чого. Швидше за все, заплановану відпустку доведеться відкласти.

Риби

Доленосна подія вже не за горами. Риби можуть познайомитися з дуже важливою людиною, яка сильно вплине на їхнє подальше життя. Прислухайтеся до свого чудового шостого почуття, щоб не пропустити цінних підказок. Довіртеся новому знайомому і не помилитеся. Поки очікуєте на зміни, буде не зайвим підготуватися до них, зайнявшись генеральним прибиранням.

Нагадаємо, відомий австралійський астролог з українським корінням Анжела Перл склала свій гороскоп на 16 липня.

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