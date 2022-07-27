Чиновника КМДА спіймали на хабарі у 220 тисяч доларів: за що брав такі гроші

Працівники ДБР затримали на хабарі чергового високопосадовця — одного із заступників начальника департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

«Чиновник КМДА шантажував столичних перевізників перешкодами у роботі, якщо ті не будуть сплачувати данину. Посадовець розробив схему, за якою перевізники мали сплачувати щоденну фіксовану плату з кожного із сотень автобусів, які виходили на рейс у Києві. У посередники він взяв свого близького друга, який очолював одне з державних підприємств столиці», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували вамагання грошей від співвласника трьох київських підприємств, які здійснювали автобусні перевезення пасажирів — 100 тис. доларів США за безперешкодну підприємницьку діяльність та ще 120 тис. доларів за продовження договорів на перевезення пасажирів. У ДБР додали, що відповідно до умов воєнного стану, київська влада мала автоматично продовжити дію цих договорів до кінця війни.

Для того, аби підприємець швидше ухвалив «правильне рішення», на нього постійно тиснули — проводили позапланові перевірки, складали акти про надумані порушення.

Високопосадовця та його спільника ДБР затримало «на гарячому» — під час одержання чергового хабаря у сумі 220 тис. доларів США.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за статею про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті — позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Було проведено вісім обшуків, у тому числі й в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Мер Київа Віталій Кличко з цього приводу заявив, що міська влада й надалі готова співпрацювати з правоохоронними органами задля запобігання та боротьби з корупцією.

«Поки хабарником займаються правоохоронні органи і триватиме розслідування, він буде невідкладно відсторонений від виконання обов’язків. Прикро, що коли наші захисники б"ються і гинуть за Україну, є ті, хто в тилу не працює на перемогу, а, як щур, краде у міста і у держави. Це — зрада і послаблення України. І особливо під час воєнного стану покарання за такі злочини має бути найсуворішим», — заявив Кличко.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли про затримання в Києві народного депутата України ІІІ скликання, який вимагав від представника підприємства 10 тисяч доларів, обіцяючи вплинути на ухвалення позитивного рішення у цивільній справі суддями одного з районних судів Києва та апеляційної інстанції.

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