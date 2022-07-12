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Події

Затримано екснардепа, який вимагав 10 тисяч хабаря за «вплив на суддів»

17:27 12 липня 2022
затримання

В Києві затримали колишнього народного депутата України, який вимагав хабар за вплив на ухвалення рішення суддями. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, народний депутат Верховної Ради ІІІ скликання вимагав від представника підприємства 10 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв вплинути на ухвалення позитивного рішення у цивільній справі суддями одного з районних судів Києва та апеляційної інстанції.

Колишнього нардепа затримали правоохоронці під час отримання частини грошей — 92 500 грн.

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Правоохоронці не називають прізвище затриманого, але, за даними «Української правди», йдеться про Артура Білоуса. Він був нардепом ІІІ скликання Верховної Ради від «Народно-демократичної партії».

Нагадаємо, затриманому на хабарі майору вінницького військкомату суд призначив заставу мільйон гривень.

Фото поліції

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