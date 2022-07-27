Заради пенсії у майбутньому: українцям дозволять самостійно підвищувати розмір ЄСВ

В Україні, де уряд не відмовився від впровадження другого, накопичувального рівня пенсійной системи, українцям дозволять самостійно збільшувати суму єдиного соціального внеску задля збільшення пенсійних виплат у майбутньому.

Як повідомляють у «Соціальній інформаційній платформі», про це заявила новопризначена очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович.

«Ми започатковуємо програму, яка дозволить нашим громадянам підтримати пенсіонерів і збільшити собі пенсію в майбутньому. І вже з командою пропрацювали драфт, проговорили основні моменти. Я сподіваюсь, що найближчим часом це виллється в законопроєкт», — зазначила міністерка.

За її словами, єдиний соціальний внесок за працівника сплачує роботодавець, який і визначає заробітну плату, з якої цей єдиний внесок сплачується. «Тепер ми даємо можливість самій людині впливати на це і здійснити доплату за власним бажанням», — пояснила Жолнович та додала, що це можна буде зробити онлайн, самостійно визначивши суму доплати.

«Сьогодні це буде додаткове надходження, яке допоможе нашим пенсіонерам отримати кращу пенсію або задовольнити всі пенсійні запити, які є. А в майбутньому це все врахується, як дохід цієї людини, яка зробила єдиний внесок, і з цього розраховуватимуться пенсія, яка вже буде більшою», — наголосила вона.

Матеріал «Які три групи виплат гарантовані жителям тимчасово окупованих територій: пояснення юриста» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

147

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter