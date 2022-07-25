Які три групи виплат гарантовані жителям тимчасово окупованих територій: пояснення юриста

Для того, аби підтримати осіб, які не можуть виїхати з тимчасово окупованих територій через обстріли, проблеми зі здоров’ям чи з інших причин, уряд весною запровадив можливість дистанційного оформлення такими громадянами державних та інших видів допомог. Про які саме виплати йде мова, розповіли фахівці Юридичного порадника для ВПО:

«Українці, які втратили роботу через військову агресію росії, можуть дистанційно стати на облік у центрах зайнятості та отримувати допомогу по безробіттю. Зробити це можна, зокрема, за допомогою порталу «Дія».

Також згідно з постановою Кабміну, нарахування і виплата всіх належних державних виплат (пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій тощо) продовжуються в повному обсязі для осіб, що проживають в тому числі й на тимчасово окупованій території. При цьому протягом дії воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування виплата раніше призначеної соціальної допомоги здійснюється без додаткового звернення до органів соціального захисту населення.

Окрім того, українці, що опинилися в окупації, також можуть розраховувати на грошову підтримку від міжнародних організацій. Для отримання таких виплат необхідно подати заявку через платформу єДопомога".

Фахівці додають — під час заповнення заяви на порталі слід вказати свої персональні дані, а також реквізити банківського рахунку у форматі IBAN. Тоді можна буде на платформі дізнатися про стан розгляду поданої заявки.

Нагадаємо, в Україні розширюють перелік сервісів, доступних через портал «Дія». Днями через «Дію» запустили процедуру віддаленої ідентифікації для пенсіонерів, які мешкають на окупованій території України.

83

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter