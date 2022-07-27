«А де нормальні?»: Ксенія Мішина розповіла про розчарування на шоу «Холостячка»

Відома актриса, героїня першого сезону шоу «Холостячка» Ксенія Мішина, яка повернулася разом із сином в Україну, розкрила невідомі раніше закулісні подробиці та зізналася, що була розчарована на початку проекту. За словами Ксенії, перша вечірка-знайомство не справила на неї приємного враження, акторка розплакалася перед ведучим проекту Григорієм Решетником.

«Я просто вийшла із зали, зустріла Гришу, розплакалася і сказала: „А де нормальні?“ Я їх зустрічала і думала: наступний, наступний, та ви ж обіцяли мені гарних хлопців, де вони? Але насправді все добре, ми потім спілкувалися», — розповіла Мішина під час стріму в STAND UP Battle Club.

Також Ксенія розповіла, що будувати стосунки на проекті було не просто, оскільки із претендентами на її руку та серце можна було спілкуватися лише перед камерами. Будь-яке інше спілкування було під суворою забороною. В учасників забирали телефони та вели за межі майданчика після регламентованих зустрічей.

«Коли камери вимикалися, учасники не могли до мене підійти. Їх усіх там кудись, охорона не пускала. Не можна спілкуватися, тільки перед камерами. Писати не можна було. У них забирали телефони», — сказала Мішина.

Нагадаємо, у фіналі проекту Ксенія обрала Олександра Еллерта. Вони намагалися будувати стосунки поза шоу, але стати гармонійною парою їм не вдалося. Вони то сварилися, то мирились. Зрештою офіційно оголосили про розрив.

Нещодавно Мішина зізналася, що на початку війни вони разом залишали Київ.

Але незабаром актриса знову заговорила про зраду.

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