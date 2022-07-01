«Три місяці не була вдома»: Ксенія Мішина повертається в Україну

Популярна акторка, героїня першого сезону шоу «Холостячка» Ксенія Мішина, яка разом із сином Платоном виїхала через війну до Бельгії, вирішила повернутися до України. Про це акторка розповіла в Інстаграмі.

«Так, я повертаюся додому. Майже два з половиною чи три місяці не була в Києві, та й в Україні. Дуже сумую», — каже Ксенія.

Вона зізналася, що зйомки в бельгійському проекті закінчились. А у Києві в неї з'явилися невідкладні справи.

Акторка каже, що ухвалила для себе рішення, але не агітує українців повертатися. Як показують жорстокі цинічні ракетні удари по житлових будинках, торгових центрах, в Україні дуже небезпечно.

«Страшно і від цього боляче. Адже Київ — це місто, де я прожила так багато щасливих моментів, і від того, що хтось забрав у мене цю можливість, дуже прикро. Ця несправедливість того, що відбувається, і злість знову починають роз'їдати. Не вкладається в голові, що хтось може вирішити, що ми, наші будинки, наші життя — це не має значення», — пише Мішина.

Раніше акторка розповіла, як бореться зі своїми страхами, вчиться жити в нових реаліях війни.

У Бельгії Мішина отримала значний штраф від місцевої поліції.

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