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Шоу-бізнес

«Три місяці не була вдома»: Ксенія Мішина повертається в Україну

13:11 1 липня 2022
Ксенія Мішина

Популярна акторка, героїня першого сезону шоу «Холостячка» Ксенія Мішина, яка разом із сином Платоном виїхала через війну до Бельгії, вирішила повернутися до України. Про це акторка розповіла в Інстаграмі.

«Так, я повертаюся додому. Майже два з половиною чи три місяці не була в Києві, та й в Україні. Дуже сумую», — каже Ксенія.

Вона зізналася, що зйомки в бельгійському проекті закінчились. А у Києві в неї з'явилися невідкладні справи.

Акторка каже, що ухвалила для себе рішення, але не агітує українців повертатися. Як показують жорстокі цинічні ракетні удари по житлових будинках, торгових центрах, в Україні дуже небезпечно.

«Страшно і від цього боляче. Адже Київ — це місто, де я прожила так багато щасливих моментів, і від того, що хтось забрав у мене цю можливість, дуже прикро. Ця несправедливість того, що відбувається, і злість знову починають роз'їдати. Не вкладається в голові, що хтось може вирішити, що ми, наші будинки, наші життя — це не має значення», — пише Мішина.

Раніше акторка розповіла, як бореться зі своїми страхами, вчиться жити в нових реаліях війни.

У Бельгії Мішина отримала значний штраф від місцевої поліції.

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