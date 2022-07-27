Цигарка вартістю у 10 квартир: киянин невдало покурив на балконі багатоповерхівки

В Києві недопалок, який необережно викинув чоловік, став причиною великої пожежі, під час якої загорілися 10 квартир у багатоповерхівці.

Як повідомляють у Київській міській прокуратурі, 24 липня 2022 року мешканець квартири, розташованої на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку у Дніпровському районі столиці, кинув недопалок на підлогу поруч з текстильними матеріалами. Він не переконався, що недопалок погас, вийшов з балкону та пішов спати.



На балконі почалася пожежа — полум'я швидко перекинулося на верхні поверхи та призвела до загоряння 10 квартир у будинку. Одна із місцевих мешканок була вимушена вистрибнути з третього поверху, рятуючись від вогню. Жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження.



Матеріальні збитки, завдані мешканцям будинку, складають близько 1,5 млн гривень.



Киянину повідомлено про підозру за фактом порушення правил пожежної безпеки, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 270 КК України). Санкція статті — позбавлення волі строком до 8 років.

Нагадаємо, що кілька днів тому у виправній колонії на Рівненщині ув'язнені влаштували пожежу в їдальні, вибили вікна та забарикадувалися у житловій зоні. Ініціаторами заворушень стали засуджені, евакуйовані з Запорізької області.

Фото пресслужби Київської міської прокуратури

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