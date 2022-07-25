Збудували барикади та підпалили їдальню: ув'язнені влаштували бунт у колонії під Рівним

У виправній колонії на Рівненщині ув'язнені в ніч на 24 липня влаштували пожежу в їдальні, вибили вікна та забарикадувалися у житловій зоні та не впускали персонал.



Як повідомили в обласному главку поліції, ініціаторами заворушень стали засуджені, евакуйовані з Запорізької області.



Причини такої поведінки засуджених з'ясовують слідство. Займання оперативно ліквідували рятувальники та працівники колонії.



«Ситуація зараз контрольована, на місці події працює слідчо-оперативна група, керівництво відділення поліції, керівництво ГУНП, Рівненської обласної та Вараської окружної прокуратури, представники Мін'юсту та департаменту виконання покарань», — йдеться у повідомленні прокуратури.



У прокуратурі також додали, що ні ув'язнені, ні працівники колонії не отримали жодних травм.



Раніше «ФАКТИ» писали про бунт в одеській колонії, а також у чернівецькому СІЗО.

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