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Події

Збудували барикади та підпалили їдальню: ув'язнені влаштували бунт у колонії під Рівним

16:43 25 липня 2022
руки

У виправній колонії на Рівненщині ув'язнені в ніч на 24 липня влаштували пожежу в їдальні, вибили вікна та забарикадувалися у житловій зоні та не впускали персонал.

Як повідомили в обласному главку поліції, ініціаторами заворушень стали засуджені, евакуйовані з Запорізької області.

Причини такої поведінки засуджених з'ясовують слідство. Займання оперативно ліквідували рятувальники та працівники колонії.

«Ситуація зараз контрольована, на місці події працює слідчо-оперативна група, керівництво відділення поліції, керівництво ГУНП, Рівненської обласної та Вараської окружної прокуратури, представники Мін'юсту та департаменту виконання покарань», — йдеться у повідомленні прокуратури.

У прокуратурі також додали, що ні ув'язнені, ні працівники колонії не отримали жодних травм.

Раніше «ФАКТИ» писали про бунт в одеській колонії, а також у чернівецькому СІЗО.

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