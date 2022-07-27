DZIDZIO зізнався, чому на четвертий місяць війни наважився виїхати за кордон

Популярний артист DZIDZIO (Михайло Хома), який розповів раніше, якою ціною мама врятувала йому життя, днями повернувся з-за кордону. Артист зізнався, що перші чотири місяці не наважувався виїжджати з України, розумів, що він потрібний зараз тут. Але разом із Олександром Пономарьовим та Іриною Федишин прийняли запрошення дати кілька концертів у Європі, щоб зібрати кошти для нашої країни.



«Потім подивився, що багато артистів поїхали. Мені телефонують із передової — просять допомогти фінансово. Одним словом, я прийняв запрошення разом із Олександром Пономарьовим та Іриною Федишин. Скажу одне: ми перевершили очікування організаторів, і те, що ми привеземо — це буде ойо-йою, як багато. У 4 рази перевершили очікування, а можливо навіть у 5», — розповів подробиці DZIDZIO у «Сніданку з 1+1».

В Україні він також бере участь у благодійних проектах, виступає перед нашими захисниками.

«Неймовірні хлопці, неймовірна наша Україна та її громадяни. Я дякую Богові, татові та мамі за те, що я українець. За те, що я маю можливість жити з такими добрими громадянами в нашій державі… Кращої країни, ніж Україна — нема», — сказав артист.

Михайло Хома також розповів, що напередодні російського вторгнення до кінця не вірив у його реальність. У графіку артиста з'явився вільний час, він плануватиме поїхати до мами до Португалії.

«Я працював дуже багато, втомився. З величезним задоволенням готувався їхати до мами на ювілей. Зробив для неї суперподарунок, тому що ми довгий час не були разом. У мами день народження 19 лютого, сказав їй, що допрацюю та приїду до вас. І все зірвалося — війна. Першому зателефонував Юрію Горбунову, запитав, чи чує він те саме, що й я, адже ми живемо поряд», — поділився Михайло.



Сестра співака разом із двома дітьми через війну змушена була виїхати до мами до Португалії. Однак DZIDZIO став одним із ініціаторів, щоб сім'я повернулася до України, оскільки племінник Олексій закінчував 4 клас, а старша племінниця Вікторія — школу. Як зазначив співак, вона вже вступила на режисуру до українського вишу.



*Михайло Хома з племінницею

Також DZIDZIO поділився, що з Олександром Пономарьовим готує продовження хіта «Україна переможе».

Фото instagram.com/dzidzio

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