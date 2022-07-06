Лікарі вимагали зробити аборт: DZIDZIO розповів, як мама з бабусею врятували йому життя (відео)

Популярний український співак Михайло Хома, який виступає під псевдонімом DZIDZIO, дуже любить та цінує свою маму. В інтерв'ю засновнику інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитру Гордону він розповів, що міг і не народитися, та вдячний своїй мамі, що вона дала йому життя.

Мама артиста під час вагітності ним сильно обпеклася, їй потрібно було робити пересадку шкіри. Лікарі вмовляли жінку зробити аборт, але вона не погодилася.

«Я просто питав у мами, чому у неї такі опіки на ногах. У травні 1983 року вона розпалювала вогонь під кухнею. А тоді треба було соляркою палити дрова, вони так легше спалахували. Мама переплутала й налила бензин. Він спалахнув і перейшов на штани» синтетичні. Її відправили до лікарні. На руках у неї маленька дитина, вона з сестрою тоді була", — розповів співак.

Тоді мати майбутнього співака дізналася, що знову вагітна. Їй потрібно було робити операцію з пересадки шкіри, колоти знеболювальні препарати, а при вагітності це протипоказано.

Лікарі вмовляли жінку на аборт.

«Бабуся та священник казали, що не можна. Мама була десь посередині: слухала бабусю, трохи слухала лікарів. До кінця було неясно, чи виживе дитина чи ні. Говорили, що дитина може народитися калікою за такого стресу. Мама дала мені життя. Я їй все життя за це вдячний. Люблю, ціную. Вона обрала, у муках терпіла», — розповів співак.

Михайло Хома народився 1983 року на Львівщині. Закінчив музичну школу, Львівське музичне училище та Київський національний університет культури та мистецтв. Спочатку разом з гуртом «Друзі» виступав на весіллях та приватних заходах. У 2009 році став солістом гурту DZIDZIO.

Хома знявся у кількох фільмах, працював як режисер.

Раніше співак розповів, що під час удару по Яворівському полігону ледь не загинув його друг-військовий. На щастя, воїна вдалося врятувати.

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