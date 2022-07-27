Відомий політолог вимагає перевірити можливі зв’язки нардепа Яценка з колаборантами

Правоохоронців просять перевірити чинного народного депутата Антона Яценка на колабораціонізм. Політолог Кирило Сазонов, який нині обороняє Україну в складі ЗСУ, написав у своєму Facebook і закликав Службу безпеки України перевірити інформацію щодо зв’язків Яценка з нардепом-колаборантом Олексієм Ковальовим, передає УНН.

«Жорсткі часи потребують жорсткіх рішень. — написав Сазонов. — Наразі ситуація в Україні є такою, що ми не можемо дозволити собі поводитися ліберально по відношенню до зрадників та потенційних зрадників. Уже виникло багато запитань до відповідних органів, яким чином такі особи, як Портнов залишили територію України».

Політолог також вказав на те, що в ЗМІ набула поширення інформація про нібито зв'язки херсонського колаборанта Ковальова зі своїм давнім бізнес-партнером нардепом Яценком, про що раніше повідомлялось на «Радіо «Свобода».

Суспільство має вимагати від Яценка спростувати подібні підозри. Бажано, за допомогою проходження тесту на поліграфі, переконаний боєць ЗСУ.

«Тому я звертаюся до відповідних силових структур, насамперед, СБУ з вимогою перевірити дану інформацію», — підкреслив Сазонов.

На фото в заголовку Антон Яценко (з сайту https://censor.net/)



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