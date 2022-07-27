Нацполіція провела обшуки у сина ексдиректора Рівненської АЕС, який до смерті побив жінку, — ЗМІ

Співробітники Національної поліції допитали понад 30 свідків і провели обшуки у сина колишнього директора Рівненської АЕС Павла Павлишина Євгена, який до смерті побив жінку у Вараші Рівненської області.

Про це пишуть Українські Новини з посиланням на Нацполіцію. «Для об'єктивного встановлення всіх обставин смерті жінки та притягнення винних до відповідальності, матеріали кримінального провадження передано до Головного слідчого управління. Щоб встановити обставини заподіяння потерпілим тілесних ушкоджень та смерті жінки, проведено низку слідчих дій. Наразі опитано понад 30 свідків, у тому числі 10 медпрацівників, проведено чотири огляди місць події, у тому числі приміщення, біля якого сталося побиття, та медустанови, де лікувалися постраждалі жінки», — йдеться у повідомленні.

Також проведено сім слідчих експериментів із потерпілою, основними свідками та очевидцями побиття.

З метою проведення судової експертизи про своєчасне та правильне лікування 64-річної постраждалої у Варашській багатопрофільній лікарні вилучено графіки чергувань лікарів, їхні посадові інструкції, протоколи надання медичної допомоги тощо.

Також правоохоронці провели шість обшуків у місцях проживання Євгена Павлишина та на базі відпочинку, де відбулися ці події.

Після завершення рівненським обласним бюро СМЕ судово-медичної експертизи для встановлення механізму заподіяння 64-річній жінці тілесних ушкоджень, а також перевірки належного виконання лікарями професійних обов'язків при її лікуванні буде призначено комісійну судово-медичну експертизу, проведення якої здійснюватимуть співробітники Головного бюро медичної експертизи

Нагадаємо, 18 червня на території бази відпочинку у Вараському районі Рівненської області під час конфлікту 34-річний Євген Павлишин завдав тілесних ушкоджень двом жінкам — матері та дочці.

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