Журналістка Ольга Онищенко прокоментувала звільнення з посади колишнього генерального директора Рівненської атомної електростанції (АЕС) Павла Павлишина, старший син якого — Євген Павлишин — до смерті побив літню жінку в с. Рудка Вараського району, пишуть «Українські новини» та публікують допис журналістки.

«Яким насправді „патріотом“ є колишній генеральний директор Рівненської АЕС Павло Павлишин. Останнім аргументом чому Павла Павлишина не можна звільняти з посади директора Рівненської АЕС, є міф про його дії щодо захисту атомної станції від вторгення рашистських окупантів та його нібито патріотичну проукраїнську позицію. Тож, чому це є міфом: як можна надати оцінку ефективності заходів із захисту атомної станції, якщо зміст цих заходів ніхто не знає, бо вони таємні. Слава Богу на практиці їх не довелось випробувати, адже вторгнення до Рівненської області з Білорусі не було й наразі не очікується. Моє джерело в „Енергоатомі“ стверджує, що до всіх атомних станцій на початку війни було доведено комплекс додаткових заходів із захисту станцій. І всі вони були однаково виконані всіма станціями на 100%. Тобто жодної унікальності директора Рівненської АЕС Павла Павлишина в цьому плані немає», — написала Онищенко.

Журналістка нагадала, що свою стрімку кар’єру Павло Павлишин розпочав у 2010 році, коли до влади прийшов Віктор Янукович: «На президентських виборах Павло Павлишин активно агітував за нього, за що у жовтні 2010 року став депутатом Рівненської обласної ради від Партії регіонів».

За її інформацією, Павло Павлишин знаходиться у чудових стосунках з директором московського центру Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції, (ВАО АЕС — МЦ) Василем Аксеновим.

«Про це свідчать, зокрема, результати останньої перевірки Рівненської АЕС представниками московського центру в листопаді 2021 року. Далі у грудні 2021 року, напередодні збройної агресії росії, російські «експерти» поставили за 5-бальною шкалою (де 5 — це найнижча, а 1 — найвища оцінки) директору РАЕС найвищу оцінку 1. Але по суті виявлених порушень, про які йдеться у висновку щодо результатів перевірки, Рівненська АЕС не заслуговує й на «трійку, — цитують «Українські новини» журналістку. Як пише Онищенко, у висновку йшлося, що керівники не фокусують увагу на дотриманні стандартів під час виконання робіт; в деяких випадках оператори не забезпечують суворого дотримання процедур або процесів; з січня 2019 року по квітень 2020 року на 3-му блоці РАЕС сталось 4 події, які пов’язані з помилковими діями персоналу.

«Тож ніякої найвищої оцінки за таких висновків і бути не могло. Але вплинув фактор підтримки Павла Павлишина його друзями з Москви. Вони йому ще спеціальну нагороду вручили. До війни всі атомні станції України входили до московського центру ВАО АЕС. На початку збройної агресії Росії „Енергоатом“ рішуче розірвав стосунки з цією проросійською організацією та перейшов у паризькій центр ВАО АЕС, залишивши Павла Павлишина без московського прикриття», — йдеться у дописі журналістки.

Вона нагадала, що за часів президентства Порошенка до атомної енергетики ще одна людина увійшла до спільної команди Недашковського-Павлишина: «Це Григорій Плачков, якого після короткої кар’єри в „Енергоатомі“ та Міненерго було призначено головою ДІЯРУ або Держатомрегулювання, регуляторного органу, який контролює роботу всіх ядерних об’єктів та поводження з ядерними матеріалами. У грудні 2021 року рішенням Уряду його було звільнено з цієї посади».

Як пише журналістка, рашисти активізували свою п'яту колону, яка через ЗМІ намагається розхитувати дружній колектив «Енергоатому».

«Вони дістали свою „консерву“ Ольгу Кошарну, яка називає себе експертом у галузі ядерної енергетики та починає розповсюджувати брехню про „здачу ЗАЕС“ окупантам, недостатній спротив і т.д. „Енергоатом“ категорично відкидає такі звинувачення та всі „дописи“ цієї „консерви“. Адже вона чітко діє за методичками ФСБ, генеруючи фейки та дезінформацію, що спрямовані на розхитування ситуації та підрив довіри до керівників в ядерній галузі з тим, щоб посилити психологічний тиск на працівників ЗАЕС та перетягнути їх на свій бік», — вважає вона й додає на останок, що поштовхом для звільнення української атомної енергетики від цих одіозних осіб стали не лише матеріали та інформація про їхню діяльність на користь ворога.

«Наприклад, звільнення 27 червня 2022 року Павла Павлишина з посади директора Рівненської АЕС (а насправді лише тимчасове переведення на іншу посаду в стуктурі „Енергоатома“) стало наслідком звірячого побиття його сином Євгеном Павлишиним 64-річної жінки. І, до речі, ми б про це не дізналися, тому що його батько включив усі важелі впливу для „відмазування“ сина. Але жінка, нажаль, померла та ця справа стала резонансною», — написала журналістка.

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