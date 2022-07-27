Слов'янськ, Краматорськ та Бахмут залишаються недосяжними для окупантів: на всіх ключових напрямках ворог зазнає втрат

Російські загарбники продовжують спроби покращення тактичного становища у напрямах Краматорська та Бахмута. Про це повідомили у Генштабі, висвітлюючи ситуацію на фронті за 154-й день війни.

На Слов'янському напрямку у районі населеного пункту Пасіка ворог силами розвідувальної групи намагався викрити позиції наших військ. Спроба закінчилася безрезультатно. Група знешкоджена.

На Краматорському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку Білогорівка — Верхньокам'янське, зазнав втрат і відійшов.

На Бахмутському напрямку ворожі штурми у населеному пункті Берестове та у напрямках Володимирівка — Соледар та Роти — Семигір'я українські воїни успішно відбили. Ворог з втратами відійшов.

В акваторії Чорного моря поза пунктами базування знаходяться два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр», додали в Генштабі.

Нагадаємо, українські військові продовжують завдавати ударів по складах та опорних пунктах російських окупантів. Вночі ЗСУ завдали ударів по Антонівському мосту у Херсонській області. Після цього рух ним важкої техніки став неможливим.

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