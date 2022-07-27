Філігранна робота: ЗСУ прокоментували удар по Антонівському мосту (відео)

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк підтвердила удари ЗСУ по Антонівському мосту на Херсонщині.

«Робота нашої артилерії настільки делікатна і ювелірна, що вона більше спрямована на деморалізацію ворожого війська», — цитують Наталю Гуменюк у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За її словами, удари по мосту були, але «вони були філігранні». ЗСУ наразі тримають під вогневим контролем стратегічно важливі для ворога логістичні й транспортні шляхи.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виклав відео, яке зняте після обстрілу мосту ЗСУ. Опори вцілили, пошкоджено дорожнє полотно.

У мережу виклали відео від видання "Мост", на якому показані результати обстрілу ВСУ. Кажуть, що снаряди лягли у тому ж місці, що й попередні. Наразі міст став пішохідним.

«Рідкісна птиця вилетить із середини Дніпра. Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом ru-ППО, що перехоплює ua-ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути», — написав з цього приводу радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що українські бійці вибили ворога з Андріївки та Лозового на Херсонщині.

Фото — скріншот

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