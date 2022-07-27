«Звільнено та остаточно зачищено»: ЗСУ відвоювали два села на Херсонщині

На Краматорському напрямку ворог вів штурмові дії в районі населеного пункту Верхньокам’янське, успіху не мав, відійшов.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, розповідаючи про ситуацію на фронті станом на ранок середи, 27 липня.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Ворог обстрілює населенні пункти та періодично здійснює повітряну розвідку в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку за допомогою наведених через водні перешкоди понтонних переправ ворог намагається покращити логістичне забезпечення своїх підрозділів.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру зокрема в районах Бахмута, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Покровського та Нью-Йорка. Вів стрілецькі бої в районі населеного пункту Соледар, успіху не мав. Провів розвідку боєм біля Семигір’я. Зазнав вогневого ураження та втрат і відійшов. Наразі в районах Семигір’я та Кодеми тривають бойові дії.

На Південнобузькому напрямку противник вів штурмові дії в районі Білогірки, успіху не мав, відійшов.

Експерти Інституту вивчення війни не виключають, що росіяни трохи просунулися на північному сході від Бахмуту. Зокрема, вони посилаються на відео з геолокацією, яке зняв один з російських військових, на шосе Бахмут — Лисичанськи у селі Берестове.

В ISW зазначають, що російська артилерія, як видно з відео, зрівняла населенний пункт з землею. Експерти не виключають, що підрозділи ЗСУ організовано відійшли, а росіяни спробують просунутися до Соледару та вдатися до спроб штурму Бахмуту з напрямку Берестове — Соледар.

Тим часом в оперативному командуванні «Південь» повідомляють, що в районі Ольгіного трійка гелікоптерів ворога Ка-52, маючи намір атакувати наші підрозділи, нанесла ураження по своїх. За це на зворотному шляху була атакована засобами протиповітряної оборони росіян — ворог збив один із своїх гвинтокрилів.

«Нашою авіацією нанесено 4 удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Уражено 4 опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного. Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції», — йдеться у повідомленні.

Протягом доби, що минула, українські ракетно-артилерійськими підрозділи підтримували вогневий контроль основних транспортних артерій тимчасово окупованих територій Херсонщини.

«В загальній сумі виконано 300 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають: 89 рашистів, танк Т-62, самохідна гаубиця „Мста-С“ та „Мста-Б“, мінометний комплекс „Сані“, 2 одиниці броньованої та 6 — автомобільної техніки, а в Білогірці знищено склад ворожих боєприпасів», — додали у командуванні.

Щодо загальних втрат ворога, то з початку широкомасштабної агресії зс росії втратили в Україні вбитими вже більше 40 тисяч своїх військових.

Нагадаємо, що вночі ЗСУ вкотре вдарили по Антонівському мосту, що на Херсонщині.

Фото Генштабу ЗСУ

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