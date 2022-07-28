«Ми їх зламаємо»: Зеленський про плани рф в Україні

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що воїни ЗСУ завдали ударів по Антонівському мосту в Херсоні, щоб позбавити російських загарбників можливості перекидати свої війська в Херсонській області і порушити їхні плани щодо подальшої окупації нашої країни.

Про це глава Української держави заявив у відеозверненні за підсумками 154-го дня війни.

«Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області. Звичайно, всі вони будуть відновлені, але вже нами. Робимо все для того, щоб у окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі. Якими б не були у них плани — ми їх зламаємо», — висловив він упевненість.

Президент наголосив, що Україна звільнятиме свою територію «військовими, дипломатичними та всіма іншими доступними інструментами», аж поки не вийде на законні кордони.

Також у зверненні президент вшанував пам'ять про героя України, 28-річного льотчика Олександра Кукурби, який загинув 26 липня, захищаючи Україну.

«За час повномасштабної війни 160 українським воїнам я присвоїв звання Героя України. І серед них — одному з найефективніших українських льотчиків, майору Олександру Кукурбі. У квітні у Маріїнському палаці, у білій залі героїв України, я вручив йому орден „Золота Зірка“. Учора майор Кукурба загинув у бою. Це був його сотий бойовий виліт. Справжній український герой, якого ми завжди пам'ятатимемо», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава української держави запевнив, що окупантам «просто так не пройдуть» обстріли мирних населених пунктів, згадавши при цьому Одещину, де ворог бив ракетами по курортній Затоці.

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