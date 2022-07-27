«Москва робить усе, щоб ця зима стала для європейських країн найбільш жорсткою. На терор потрібно відповідати», — Зеленський

У черговому відеозверненні до громадян президент України Володимир Зеленський заявив, що окупантам «просто так не минеться» обстріли мирних населенних пунктів, згадавши, зокрема Одещину, де ворог бив ракетами по курортній Затоці.

«Знову — ракетами по звичайним будинкам. Ракетами, які призначені для знищення військових кораблів та інших значних цілей. Саме такою важкою зброєю російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря. Люди там жили, відпочивали… Ми за це будемо обов’язково бити у відповідь, хоч би що там брехало про такі удари російське Міністерство оборони. Постійний російський терор Харкова й області, Миколаєва, міст і сіл Запорізької області, Дніпропетровщини, Донбасу, прикордонних районів Сумщини й Чернігівщини — все це окупантам просто так не минеться», — зазначив він.

Володимир Зеленський відзначив, що з початку широкомасштабної агресії армія ворога втратила в України вбитими майже 40 тисяч військовослужбовців, про що, звичайно, росіянам не повідомляють навіть у відцензурованому вигляді. Це вже не кажучи про десятки тисяч поранених та скалічених.

«Якщо російська держава не говорить про це офіційно, і навіть у загальних рисах, то це означає, що кожен і кожна, хто ще зберіг будь-які контакти в росії чи інформаційний вплив на їхнє суспільство, має доносити цей простий факт до тих, до кого може. 40 тисяч одних тільки вбитих окупантів», — додав він

Говорив Володимир Зеленський й про газовий шантаж з боку росіян: «Повідомлення про чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі вище 2 тисяч доларів за тисячу кубів — це вже достатній привід, щоб розширити санкції проти Росії. Оскільки для всіх зрозуміло, що це свідомий ціновий терор росії проти Європи. Використовуючи „Газпром“, москва робить усе, щоб ця зима стала для європейських країн найбільш жорсткою. На терор потрібно відповідати — відповідати санкціями».

Він розповів і про церемонію нагородження Премією Вінстона Черчилля за лідерство, яка відбулася у Лондоні за участю премʼєр-міністра Бориса Джонсона. «Я вважаю, що це відзнака усім нашим героям, усім нашим людям, усім нам, хто кожен на своєму рівні протистоїть тиранії. І для мене було справді честю приймати цю премію», — сказав президент України.

Та додав, що у Нідерландах українців відзначили спеціальною Нагородою нідерландської незалежності, яку від імені громадян отримав наш посол.

«Зокрема й ці знакові речі відображають кардинальні зміни у ставленні до України, які відбулись у світі. Наша сміливість справді надихає всі вільні нації та загалом спільноту демократичних держав. І лише уявіть, як надихатиме українська перемога», — резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно Рада ЄС погодила сьомий пакет санкцій щодо росії, до якого включені, зокрема, ембарго на російське золото, заморожування активів «Сбербанка», введення нових експортних обмежень, а також персональні санкції проти майже 50 фізичних осіб

Фото Офісу президента України



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