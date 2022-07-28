«Сіла на токсичний препарат»: тяжкохвора Катерина Тишкевич розповіла про свій стан

Відома українська актриса Катерина Тишкевич, яка вісім років страждає від тяжкої хвороби, розповіла про свій стан. Вона поділилася з шанувальниками в Інстаграмі невтішною новиною. Клініка в Данії, куди актриса хотіла потрапити на обстеження, щоб отримати точний діагноз, не може прийняти її до жовтня. А це означає, що цей час Тишкевич страждатиме від жахливого головного болю.

«Відчай, гнів, безсилля. Я розумію, що це найкращий центр у Європі, але… Ми не втрачали часу, шукали і в Україні, по десятому колу… Обстеження, нові погляди, нові ліки. Неврологи, психіатри, нейрохірурги. Молитви, служби у церкві, ікони. Прислухалася майже до всіх ваших порад, але, на жаль, не подіяло жодне нове втручання…», — розповіла Катерина.

Поки актриса шукає клініки, де їй могли б допомогти, доводиться приймати токсичний препарат, який трохи полегшує біль. Але приймати його тривалий час не можна.

«Поки чекала Данію, знайшла ще один дуже крутий неврологічний інститут в Італії, за описом — те, що треба. Закидала їх листами останній тиждень і мала певний успіх — мені відповідали. Зараз чекаю на остаточне підтвердження від головного професора інституту і дуже сподіваюся, що скоро вирушу туди», — поділилася Тишкевич.

За словами Катерини, вона стежить за ситуацією в Україні, дуже переживає та радіє успіхам на фронті, співає «Ой, у лузі червона калина». А найкращою терапією поки що називає свого кота.

Нагадаємо, Катерина Тишкевич відверто розповіла про свою хворобу після російського вторгнення. На тлі стресу стан актриси погіршився. Їй довелося оголосити збір, щоб зібрати гроші на дороге обстеження.

Раніше співачка MamaRika розповіла, що стрес позначився на її здоров'ї, їй довелося зробити операцію.

Співачка та актриса Аліна Гросу опинилась у лікарні під крапельницею.

Фото instagram.com/mrsketrin

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