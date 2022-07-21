Аліна Гросу опинилася в лікарні під крапельницею: що з нею

Популярна співачка та актриса Аліна Гросу, яка на початку російського вторгнення в Україну переїхала до рідних Чернівців, занепокоїла фанатів. Артистка розповіла в Інстаграм, що потрапила до лікарні та показала в сторіс кадри, як вона лежить під крапельницею. Причину свого нездужання Аліна розкривати не стала. Лише зазначила, що «нерви — це погано». Очевидно, на стані здоров'я позначився стрес.

Раніше Аліна Гросу розповідала, що в Чернівцях допомагає переселенцям, закуповує для них необхідне та допомагає готувати їжу.

Артистка останнім часом не публікує спільні фото з нареченим — російським актором та режисером Романом Полянським. Шанувальники припустили, що він міг повернутися до Росії. Як запевнив в одному з інтерв'ю Павло Зібров, бойфренд Аліни знаходиться поруч із нею.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що MamaRika перенесла операцію.

Фото instagram.com/alina_grosu

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