«Ми були, є і будемо»: Зеленський привітав українців із Днем державності

У день хрещення Київської Русі, 28 липня, Україна вперше відзначає День української державності.

Президент Володимир Зеленський привітав співгромадян із цим святом.

У своєму зверненні глава Української держави зазначив, що ранок 28 липня був неспокійним. Адже знову російські окупанти завдали ракетних ударів по наших мирних містах. Але жодні дії російських окупантів не можуть вплинути на рішучість українців будувати свою державу.

«Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати. Україна — самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди», — наголосив Зеленський.

Він додав, що ще далеко не всі «ворожки згинули, як роса на сонці». Однак ми — козацького роду, а значить, нам точно «посміхнеться частка».

У ще одному відео Володимир Зеленський зазначив, що в етапи історії державності України, її захисту та боротьби за неї можна описати однією пропозицією: "МИ БУЛИ, Є І БУДЕМО!"

З Днем Хрещення Київської Русі – Україна!

Із Днем Української Державності!

Слава Україні!” – звернувся до українців він.

Нагадаємо, День української державності ми відзначаємо вперше. Запровадити це свято запропонував минулого року президент Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня незалежності України.

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